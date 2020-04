La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a fait savoir que l’Australie réclamerait une enquête indépendante pour savoir comment la Chine et l’Organisation mondiale de la santé ont géré l’épidémie. Le pays, visiblement, partage la position américaine, accusant le Chine et l’OMS de connivence et d’échec à contrer la pandémie. La semaine dernière, Donald Trump a annoncé la suspension de la contribution américaine à l’OMS, qui s’élève à 400 à 500 millions de dollars par an, estimant qu’elle aurait commis « de nombreuses erreurs ».