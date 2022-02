Face à l’accélération des contaminations liées au variant Omicron et pour limiter l’absentéisme au travail, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures d’isolement.

Les personnes contact, vaccinées ou non, ne sont plus soumises à l’isolement.

La mesure est réduite à cinq jours pour les cas positifs vaccinés, avec une levée de l’isolement au bout de 48 heures pour les personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Il faut néanmoins être vigilant durant sept jours en limitant ses interactions sociales et respecter les gestes barrière.

Il est réduit à sept jours pour les non-vaccinés (ou schéma incomplet) positifs, avec une levée possible au bout cinq jours en l’absence de signes cliniques depuis 48 heures et un test négatif. Les dérogations demeurent pour certaines catégories de travailleurs prioritaires, vaccinés, asymptomatiques ou à peu symptomatiques. Les enfants de moins de 12 ans doivent s’isoler cinq jours s’ils sont positifs et peuvent retourner à l’école ou la crèche dès la disparition des symptômes.