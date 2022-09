Océane Le Goff, 26 ans, a remporté le titre de Miss Nouvelle-Calédonie 2022, samedi 17 septembre au centre culturel du Mont-Dore. Elle a été désignée parmi huit candidates et succède à Emmy Chenin. Eugénie Marceau et Alizée Bidault sont respectivement les première et deuxième dauphines. Océane Le Goff a grandi à Moindou et suivi sa scolarité à La Foa. Diplômée de l’EGC, elle est actuellement conseillère clientèle dans le secteur bancaire. Elle défend les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal. Elle représentera la Nouvelle-Calédonie à l’élection Miss France le 17 décembre en Métropole.