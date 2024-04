« Notre majorité est légitime »

Le président de L’Éveil océanien, Milakulo Tukumuli, s’est fendu le 29 mars d’un communiqué pour demander aux élus Les Loyalistes et Rassemblement du Congrès de revenir dans les institutions et, surtout, pour « éclairer les Calédoniens » sur leurs agissements.

D’après lui, les deux groupes « s’amusent à cracher du feu afin d’embraser le pays » et accusent la majorité d’en être responsable. Tels des pyromanes freinant les pompiers, ils empêcheraient la majorité de procéder aux réformes que leur gouvernement (Avenir en confiance) s’était engagé à faire dans le cadre d’un emprunt de 28 milliards. « Tout ce cirque […] bien organisé avec une communication à l’américaine et des médias acquis financièrement à leur cause », a comme seul objectif, selon Milakulo Tukumuli, de « gagner les prochaines élections provinciales et conserver Port-Réal ».

L’idée de leur redonner les rênes du pays l’a « effleuré » pour « les voir faire exactement ce contre quoi ils manifestent aujourd’hui », mais il juge qu’ils n’avaient « rien fait » au pouvoir. Le président de l’EO souligne que la majorité actuelle est « légitime » car issue des provinciales de 2019, et qu’elle fera « tout ce qui sera nécessaire pour redresser le pays ».