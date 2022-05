♦ « Ce n’est pas simple, mais c’est une nécessité »

Si Philippe Dunoyer et Naïa Wateou siègent désormais au sein du même groupe Loyalistes au Congrès, les deux élus viennent d’horizons différents. Comment fonctionne le duo ? « On se rejoint sur des valeurs communes et on met de côté les quelques points de divergence et notre ego, note Naïa Wateou. On a tout intérêt à le faire. » « Ce regroupement peut ne pas paraître naturel, mais au fond, sommes-nous si éloignés sur les enjeux institutionnels ? », interroge Philippe Dunoyer. Des divergences, il y en a, « mais on répond à l’urgence et à l’exigence. Ce n’est pas simple, après tant d’opposition, mais c’est une nécessité, un principe de réalisme. On peut continuer à s’opposer, mais le temps passe, lui. » Une façon d’en gagner, justement, « pour trouver un accord ». Car ce regroupement se veut pérenne au-delà des législatives.

Anne-Claire Pophillat (© A.-C.P.)