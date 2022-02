Six familles de la résidence Croix-du-Sud, au Mont-Dore, se plaignent de problèmes digestifs et cutanés qui pourraient provenir d’une contamination de l’eau du robinet. Regroupées en association, elles ont rencontré, vendredi 18 février, des représentants de la SIC, gestionnaire de la résidence, et de la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass).

Le docteur Clément Filisetti (photo, au centre) a indiqué que deux des cinq prélèvements d’eau ont été analysés comme « non conformes ». « L’eau a pu être contaminée par une bactérie, mais aucune piste écartée pour l’instant », a-t-il indiqué. Le réseau d’eau potable a potentiellement été contaminé par la station d’épuration accolée à la résidence, les lieux étant régulièrement inondés par le cours d’eau voisin lors des périodes de fortes pluies.

Des analyses complémentaires de l’eau et du sol, ainsi que des consultations médicales ont été réalisées afin de « retrouver et supprimer la cause » des symptômes que les résidents disent avoir vu apparaître « au mois de novembre ». « Ces symptômes ont spontanément régressé lorsqu’ils ont cessé de consommer l’eau du robinet », précise le docteur Filisetti. Depuis plus d’une semaine, la SIC fournit aux résidents des bidons d’eau de source.