Mieux encadrer l’élevage des chiens et chats

Le gouvernement va proposer une loi de pays pour encadrer l’identification des chiens et chats, leur élevage, cession et vente. Il suggère de rendre obligatoire l’identification des bêtes par puce ou tatouage, pour connaître et évaluer la population canine et féline, les animaux avec ou sans propriétaire. Il s’agira de responsabiliser les propriétaires, de « prendre les mesures adaptées pour diminuer le nombre d’animaux errants ou en divagation ». Un statut d’éleveur est aussi proposé sous le contrôle du Sivap pour limiter la prolifération des animaux et permettre une activité sérieuse. Le texte limite aussi l’âge de cession ou de vente, prévoit l’encadrement des annonces, de l’utilisation du terme « pure race » et des amendes pour les contrevenants jusqu’à 100 000 francs.