Des exercices d’une ampleur inédite ont débuté lundi entre les États-Unis et les dix pays membres de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean). Ils doivent se dérouler sur cinq jours dans le golfe de Thaïlande et la mer de Chine méridionale. Huit navires de guerre, quatre avions de combat et plus d’un millier de soldats doivent participer à ces exercices conjoints. L’idée de cet exercice avait été proposée au mois d’août, lors d’un sommet régional avec les Américains sur la stratégie indo-pacifique.