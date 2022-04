« Sur proposition de la Chambre de commerce et d’industrie », gestionnaire de l’aéroport, le gouvernement a relevé la redevance d’atterrissage qui passera de 107 à 180 francs par tonne au 1er mai. Air Calédonie, qui « n’a pas prévu de répercuter » la hausse sur ses tarifs, « s’étonne d’une telle décision dans un contexte économique particulièrement difficile ».

Le montant des redevances demeure « largement inférieur au coût de fonctionnement de [l’aéroport], qui reste largement subventionnée par la Nouvelle-Calédonie », précise le gouvernement. Mais pour la compagnie aérienne, le déséquilibre financier tient notamment à « une gestion qui interpelle : des surfaces locatives non occupées, une absence de stratégie sur les parkings, ou encore une offre commerciale réduite à un food truck ».

La pique a fait réagir la CCI, qui reconnaît une « dégradation significative de la qualité de service » et l’explique par « la précarité du contrat actuel ». La chambre consulaire, reconduite d’un ou deux ans depuis 2018, réclame aux élus un contrat de plus longue durée. Un nouveau contrat d’un an « ne ferait qu’accentuer la dégradation du service et de l’état des infrastructures », prévient la CCI. Le Congrès doit se pencher sur la question ce vendredi 22 avril.