L’OPT a tenu son engagement en prenant en charge les abonnements et communications des trois associations qui répondent aux appels d’urgence en matière de violences intrafamiliales : SOS écoute (05 30 30), SOS violences (05 11 11) et l’Adavi (27 76 08).

Le dispositif d’alerte SMS (50 00 67), mis en œuvre durant le confinement par le gouvernement, est également pérennisé et pris en charge.