Le World Mosquito Program a fait le point, cette semaine, sur l’évolution d’implantation du moustique Wolbachia à Nouméa. Après 25 semaines, les moustiques porteurs de la bactérie sont observés dans tous les quartiers de Nouméa. « Ils se sont bien dispersés et reproduits installant progressivement Wolbachia au sein de la population de moustiques environnante. » L’organisation précise qu’il faudra encore quelques semaines de lâchers afin d’atteindre les objectifs fixés par le programme. Les quartiers où la prévalence est la plus importante sont Numbo, Koumourou, Normandie, Tina, Val-Plaisance, Ngéa et Motor-Pool. Ils sont moins importants au Faubourg-Blanchot, à l’Orphelinat, l’Anse-Vata, la Vallée-des- Colons, la Vallée-du-Tir ou encore à Kaméré.

C.M.