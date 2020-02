Plus de 67 000 élèves ont fait leur rentrée cette semaine, de la maternelle au lycée, dans 343 établissements publics et privés sous contrat. On compte 34 000 élèves dans le premier degré, 32 000 dans le second et 550 élèves dans le privé hors contrat. 4 800 enseignants sont mobilisés sur cette rentrée. En 2020, le total des crédits alloués par l’État et la Nouvelle-Calédonie à l’enseignement secondaire public et à l’enseignement privé est de 53,2 milliards de francs. Les priorités restent le travail sur les fondamentaux en mathématiques et en français, le climat scolaire, la prévention du décrochage, la santé à l’école, la scolarisation des élèves en situation de handicap avec l’ouverture de quatre Ulis et d’une Clis, l’éducation à l’égalité et au développement durable et, bien sûr, la réforme du lycée. Les élèves de première seront les premiers à tester cette année le nouveau baccalauréat.