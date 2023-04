Le premier tour des élections territoriales s’est déroulé dimanche 16 avril. Près de 210 000 électeurs étaient appelés à voter pour renouveler l’assemblée locale et le président de la Polynésie française. Selon les résultats communiqués par le haut-commissariat de la République, la liste indépendantiste de l’ancien président Oscar Temaru et du député Moetai Brotherson est arrivée en tête avec 34,9 % des voix. Elle est talonnée par deux listes autonomistes, celle du président sortant Edouard Fritch (30,46 %) et celle de l’ex-vice-président Nuihau Laurey (14,54 %). Les cinq autres listes présentées ont été éliminées, n’ayant pas atteint la barre des 12,5 % de suffrages exprimés nécessaire. 126 272 électeurs se sont déplacés pour ce premier tour des élections territoriales, soit 60,08 % des inscrits. Tous les cinq ans, les Polynésiens renouvellent leur parlement. La liste victorieuse au terme des deux tours obtient les trois quarts des sièges. Les 57 parlementaires élus désignent ensuite le président du territoire. Lors du second tour organisé le 30 avril, les indépendantistes pourraient bénéficier du report des voix des autres partis. Tous ont fait campagne contre le président sortant Edouard Fritch, très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire.

Le Premier ministre japonais évite un attentat Neuf mois après le meurtre de son prédécesseur Shinzo Abe, un homme a tenté d’assassiner le Premier ministre japonais Fumio Kishida. L’actuel chef du gouvernement était dans la ville de Wakayama, le 15 avril, pour soutenir un candidat de son parti aux élections parlementaires. Un jeune homme l’a pris pour cible avec une bombe fumigène artificielle. L’engin, qui n’a pas explosé tout de suite, a pu être écarté par un agent de sécurité à l’aide d’un bouclier. Le principal suspect, un homme de 24 ans, a été arrêté sur place. Ses motivations n’étaient pas encore connues, mercredi 19 avril. « Il est absolument inacceptable qu’un tel acte violent ait eu lieu pendant une campagne électorale, socle de la démocratie, a déclaré le Premier ministre au lendemain de la tentative, d’après Courrier international, qui cite un média japonais. Avec nos concitoyens, nous allons mener à bien ces élections. » Manœuvre de la flotte russe dans le Pacifique Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé la mise en alerte de la flotte du Pacifique. L’ordre émane de Vladimir Poutine, dans un contexte de rapprochement avec la Chine et de tensions avec les pays européens et les États-Unis. Les navires, basés à Vladivostok, vont mener des exercices dans les espaces maritimes. Ces manœuvres auraient pour but de « renforcer les capacités des forces armées à repousser une agression », indique le ministre. Aucun rapport avec la présence de l’Otan dans la région, soutient le Kremlin. Le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a assuré qu’il s’agissait d’un « entraînement habituel, de routine ». Un premier casino au Japon C’était l’un des derniers pays d’Asie de l’Est à ne pas en posséder. La construction du premier casino au Japon a été confirmée par le gouvernement, vendredi 14 avril. Il verra le jour en 2029 à Osaka, troisième ville la plus peuplée du pays. Le projet « devrait contribuer au développement de la région (…) et à la croissance du Japon, tout en devenant une base touristique pour transmettre les attraits du Japon au monde entier », a déclaré à ce sujet le Premier ministre nippon, Fumio Kishida, relayé par l’AFP. Le Japon a longtemps été le seul pays industrialisé à interdire les casinos, mais il a adopté en 2016 une loi ouvrant la voie à la légalisation de cette industrie. L’homosexualité dépénalisée aux Îles Cook Vendredi 14 avril était un jour historique pour les Îles Cook. L’archipel a voté un projet de loi en faveur d’une dépénalisation de l’homosexualité. Pour le Premier ministre, Mark Brown, « c’est une décision juste. Nous protégeons ainsi notre population », peut-on lire dans Courrier international. La décision a été saluée par les associations LGBTQI+. La présidente de Pride Cook Islands, Karla Eggelton, a déclaré, citée par Cook Islands News : « Prenez vos amis, vos voisins, vos nièces et vos filles dans vos bras, car désormais, nous sommes tous égaux. » Des Tahitiens aux Challenger Series Vahine Fierro et Kauli Vaast se sont qualifiés pour les Challenger Series lors de la saison européenne à Caparica. Les compétitions commencent début mai en Australie à Snapper Rock. Ils entrent ainsi dans la deuxième division mondiale du surf professionnel de la World Surf League, indique Polynésie la 1ère.