L’armée chinoise a procédé, entre le 8 et le 11, avril, à trois jours d’exercices militaires dans le détroit de Taïwan. « Une réussite », a-t-elle estimé. Taipei a détecté 9 navires de guerre et 71 avions de chasse chinois autour de l’île. L’opération est intervenue deux jours après la rencontre en Californie entre la présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américain et troisième personnage de l’État, le républicain Kevin McCarthy. Ces manœuvres « servent de sérieux avertissements contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant l’indépendance de Taïwan et les forces extérieures et leurs activités provocatrices », a indiqué Shi Yi, porte-parole de l’armée chinoise. À la télévision, on expliquait que l’exercice consistait à tester la capacité « à prendre le contrôle de la mer, de l’espace aérien et de l’information (…) afin de créer une dissuasion et un encerclement total » de l’île. Pour Taipei, ces manœuvres menacent clairement « la stabilité et la sécurité » dans la région Asie Pacifique. Pour rappel, la Chine considère Taïwan (23 millions d’habitants) comme l’une de ses provinces.