Après 33 ans passés en orbite, l’ISS doit quitter l’espace en 2031, car elle ne présentera plus les garanties de sécurité suffisantes, et s’écraser dans l’océan Pacifique. L’opération est complexe : son retour dans l’atmosphère est possible grâce à une sorte de remorqueur spatial (qui coûte plus de 900 millions d’euros). La redescente, qui doit débuter en 2026, durera environ cinq ans, pour passer de 400 kilomètres d’altitude à 0, avec une vitesse allant jusqu’à 29 000 km/h. Les panneaux solaires vont se décrocher et les modules s’arracher avant de se désintégrer. Le reste tombera au niveau du point Nemo (le plus éloigné de toute terre émergée), situé entre la Nouvelle-Zélande et l’Amérique du Sud, sorte de « cimetière spatial » (263 structures y ont sombré, dont la station russe Mir).

Essais nucléaires et cancers de la thyroïde : un impact « faible » En Polynésie française, les essais nucléaires réalisés par la France pendant 30 ans, jusqu’en 1996, ont eu un impact « faible mais pas inexistant », selon une étude de l’Inserm présentée lundi 15 mai. Pour la première fois, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a utilisé des données déclassifiées de l’armée. Les essais, il y en a eu près de 200, pourraient être responsables de 0,6 % à 7,7 % des cas de cancer de la thyroïde. Thaïlande : un parti pro-démocratie remporte les législatives Le parti Aller de l’avant est sorti grand vainqueur des urnes dimanche 14 mai, avec plus de 150 députés sur 500, loin devant les généraux au pouvoir depuis le putsch de 2014, qui ont verrouillé le système. Ce n’est donc pas gagné pour Pita Limjaroenrat. Le leader doit rassembler plus de 376 députés et, pour cela, former une coalition avec le ministre de la Santé sortant, controversé en raison de son soutien au gouvernement pro-armée. 44,1° C degrés au Vietnam , un record La température a été enregistrée samedi 6 mai dans le nord du pays. « Un record inquiétant », selon Nguyen Ngoc Huy, expert du climat. La population était invitée à rester à l’intérieur pendant les périodes les plus chaudes. Toute l’Asie du Sud est concernée par cette vague de chaleur. 44,6° ont été enregistrés en Thaïlande et 43,8° en Birmanie, également touchée, avec le Bangladesh, par le cyclone Mocha, le plus puissant à frapper le pays depuis 15 ans avec des vents à 195 km/h. Il a fait plus de 80 morts, des blessés et d’importants dégâts matériels.