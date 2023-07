Le récap de l’actualité dans le Pacifique

L’auteur Jamie Callister sort une nouvelle édition de son livre The true story of the man who invented an Australian icon (2012). Il retrace l’histoire de son grand-père Cyril, l’inventeur, il y a 100 ans, du Vegemite, cette pâte à tartiner salée à base d’extrait de levure, emblématique de l’Australie.

Le scientifique originaire du Victoria l’a conçu en 1922 pour remplacer le Marmite anglais, rationné après la Première Guerre. Plus de 22 millions de pots sont fabriqués chaque année.