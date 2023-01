La journée s’annonce noire, jeudi 19 janvier, à l’heure où nous bouclons le journal. Les opposants à la réforme

des retraites voulue par Emmanuel Macron sont appelés à manifester en masse à l’appel de la CGT, qui envisage de nouvelles mobilisations dès la semaine prochaine.

Des grèves sont prévues dans plusieurs secteurs : l’enseignement, les transports (SNCF, RATP, aérien), l’énergie et les raffineries.

Le gouvernement veut faire passer un texte qui recule l’âge de départ à la retraite de 62 à 64

ans en 2030. Une décision annoncée par la Première ministre Élisabeth Borne le 10 janvier et qui suscite de vives critiques.

Selon les derniers sondages, près de 70 % des Français sont opposés à la réforme. À l’Assemblée nationale, La France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé qu’ils voteraient contre. Pour le RN, il s’agit d’un choix de société.

Selon le député de la Haute- Saône Antoine Villedieu, qui s’est exprimé lors de la séance de questions au gouvernement mardi 17 janvier, cette réforme pénalise « la France qui se lève tôt », « les plus modestes ». « Je ne veux pas que les Français travaillent plus longtemps et réduisent leur espérance de vie. Actuellement, 42 % des personnes qui arrivent en retraite ne sont déjà plus en activité professionnelle. »

Un argument partagé par le député Florian Chauche, LFI-Nupes du Territoire de Belfort. « On va travailler jusqu’à quand ? Jusqu’à la mort ? », ajoutant : « Aujourd’hui, l’âge moyen pour être encore en bonne santé, c’est 64 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes ». Les Républicains ont annoncé qu’ils voteraient le texte, qui doit être débattu en séance du lundi 6 au vendredi 17 février.