Le ministre des Armées arrive pour un sommet militaire

Sébastien Lecornu sera aux Philippines, sur le territoire et en Malaisie du 2 au 8 décembre à l’occasion du South Pacific Defence Ministers’ Meeting – SPDMM (Sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud). C’est la 10e édition de cette réunion militaire qui rassemble les ministres et les chefs d’État- major de l’Australie, du Chili, des Fidji, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle- Guinée et des îles Tonga, et dont la France assure la présidence cette année. Avec la présence des représentants de trois pays observateurs : les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.

Ce sommet vise à renforcer la coopération internationale dans la région pour répondre aux « menaces communes ». En l’organisant en Nouvelle-Calédonie, la France souhaite montrer « l’importance de la souveraineté de nos outre-mer dans l’environnement Indo-Pacifique ». Le rendez- vous s’inscrit aussi dans le renouveau des relations avec l’Australie, amorcé par la rencontre entre Sébastien Lecornu et son homologue australien, Richard Marles, en septembre à Brest. Ils s’entretiendront à nouveau lundi 4 décembre.