Le DNC City Trail approche !

En 2023, le trail, organisé par Pro Events, avait attiré 850 coureurs à Tina. Cette année, le rendez-vous est donné le samedi 20 avril et les organisateurs espèrent dépasser les 1 000 participants. Les inscriptions sont ouvertes sur www.inlive.nc jusqu’au jeudi 18 avril à minuit.

Au programme, un 2 kilomètres pour les familles, deux courses de 8 et 12 kilomètres et une de 20 kilomètres (tracé allongé). Avec cette dernière, le DNC City trail permet désormais de cumuler des points UTMB, nécessaires pour se qualifier pour de nombreuses courses de prestige comme la Diagonale des Fous à La Réunion. La remise des dossards aura lieu chez Terre de Running (Quartier Latin) vendredi 19 avril de 9 heures à 18 heures et samedi 20 avril de 9 heures à midi.