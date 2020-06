À Sydney, Melbourne, Brisbane… Des dizaines de milliers de manifestants ont protesté dans les rues contre les inégalités raciales, suite au mouvement parti des États- Unis. Les défilés en hommage à George Floyd dénonçaient également les injustices dont sont victimes les Aborigènes.

Ils représentent un tiers des détenus (28,6 % pour les hommes, 36 % pour les femmes) alors qu’ils ne représentent que 3 % de la population nationale. 4,7 % des hommes sont en prison contre 0,3 % du côté des non-indigènes. Les femmes autochtones ont 22 fois plus de risques d’être incarcérées et les hommes 15 fois. Ces trente dernières années, 432 Aborigènes sont morts en détention. 75 % des Australiens auraient implicitement une opinion négative des Aborigènes, selon une étude publiée par le Journal of Australian Indigenous Issues.