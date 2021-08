Déjà limitée au lundi, mardi et jeudi depuis le 1er juillet, la vente d’alcool à Ouvéa est désormais complètement interdite dans tous les magasins d’alimentation depuis le 1er août, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les coutumiers ont souhaité durcir la mesure après « le décès d’un jeune père de famille victime d’une agression après un mariage abondamment arrosé d’alcool ». Ils évoquent plus largement les incivilités commises pendant les mariages, comme la dégradation de biens publics, et observent que les magasins d’alimentation épuisent leur stock d’alcool dans des marchés noirs. Seuls les hôtels et les gîtes en conformité avec leur licence peuvent continuer d’en vendre.