En vigueur depuis deux ans (18 mars 2020) et la fermeture des frontières, l’isolement a été levé par décret, mardi 8 mars à Paris, pour les voyageurs vaccinés entrant sur le territoire.

La septaine, on le rappelle, avait succédé à la quatorzaine en avril 2021. Les voyageurs non vaccinés, qui ne pouvaient pas du tout se rendre en Nouvelle-Calédonie jusqu’à présent, devront, quant à eux, faire valoir un motif impérieux, réaliser un test de dépistage et s’isoler sept jours à domicile.

Cette mesure était particulièrement attendue par les professionnels du tourisme qui souhaitent relancer leur activité, la septaine freinant forcément les voyages.

Un nouvel assouplissement après l’abrogation de l’obligation vaccinale par le Congrès, le 24 février.

En Métropole, le protocole sanitaire doit prendre fin lundi 14 mars. Le port du masque ne sera plus obligatoire et le pass sanitaire suspendu. Un plan similaire ne devrait pas tarder localement. La Nouvelle-Calédonie reste, pour l’heure, toujours en état d’urgence sanitaire.

C.M. (Illustration Shutterstock)