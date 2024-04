La province Sud met 2 milliards en soutien aux salariés et entreprises

Face à la crise économique et la hausse du chômage, Sonia Backès annonce la mise en place d’un Pasrel, Plan d’accompagnement et de soutien au reclassement et à l’emploi en province Sud.

Le plan, pour lequel la collectivité pourra mobiliser « deux milliards de francs sur 2024 et 2025 », comprend quatre volets. Le premier consiste en la création d’un guichet unique pour accompagner les personnes des secteurs de la mine et du BTP, ainsi que le déblocage d’aides spécifiques pour les salariés en difficulté, concernant les dépenses d’alimentation, l’eau, l’électricité, la cantine des enfants, etc.

Le deuxième volet comprend l’instauration d’un nouveau plan d’urgence (après celui du mois de novembre, sollicité par 180 entreprises), qui se compose d’une aide à la trésorerie et au maintien des effectifs des entreprises de moins de 10 salariés, et d’une mesure visant à faciliter l’accès au crédit bancaire en se portant caution de l’emprunteur.

Le troisième prévoit d’assouplir les modalités de la commande publique et de renforcer les moyens dédiés à la rénovation urbaine pour le secteur du BTP. Enfin, le quatrième est dédié au recrutement de 100 emplois PPIC (programme d’insertion citoyenne) dans les associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.