La prévention des violences faites aux femmes analysée

Les Chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ont réalisé, en partenariat avec la Cour des comptes, un rapport sur les politiques de prévention des violences faites aux femmes. L’étude fait état d’une situation « dégradée » avec près de trois fois plus d’actes commis qu’en Métropole, principalement en milieu familial. « Une dépendance économique forte des conjointes et une pression de l’entourage, qui favorisent le silence, sont deux facteurs aggravants. »

Les deux territoires ont pris des mesures, mais le suivi statistique doit être amélioré, et les juridictions invitent l’État et les collectivités à chiffrer le montant total des crédits qu’ils mobilisent en la matière. L’accompagnement des femmes dans leur parcours judiciaire et d’autonomisation doit être renforcé. Elles préconisent un maillage plus dense des lieux d’accueil, le développement des dispositifs d’écoute, une meilleure coordination entre les acteurs publics et associatifs.

Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement chargée de la lutte en la matière, recevait cette semaine, Justine Benin, coordinatrice interministérielle contre les violences conjugales en outre-mer. Elles ont notamment visité le centre de prise en charge des auteurs de violences intra-familiales (CPA-VIF) à Nouméa.