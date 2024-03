La poésie pour faire vivre la francophonie

L’association culturelle franco-américaine de San Francisco (FACS) et l’association Héritage français (French Heritage Society) lancent la deuxième édition du Concours de poésie, un événement ouvert aux élèves français ou francophones de toutes les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées (publics et privés) des États-Unis, du Canada, et de l’ensemble des territoires français d’outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et- Futuna et la Polynésie française, mais aussi de la Fédération des États de Micronésie, de Guam, des îles Marshall…

Les poèmes peuvent être soumis à titre individuel ou via un projet de classe et être écrits en français ou en langue locale avec une traduction en français. À déposer jusqu’au 31 mai (https://www.facs-sf.org). 275 jeunes de 3 à 18 ans ont participé à la première édition en 2023.