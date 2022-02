Alors que le retour des touristes internationaux est espéré dans les mois, voire les semaines à venir, la nouvelle agence de

promotion touristique du territoire NCT, Nouvelle-Calédonie tourisme (NCTPS a été dissous en 2021 après le retrait de la province Sud), placée sous l’égide du gouvernement, se projette. Elle travaille sur l’offre touristique, la redynami-

sation et la coordination de la stratégie du secteur, la remise à niveau de certains professionnels, les campagnes de communication et de vente à l’international, l’assouplissement des conditions d’annulation et de remboursement et l’adaptation des protocoles sanitaires aux standards inter- nationaux afin de rassurer les clients. Une réflexion sur le genre de tourisme souhaité, notamment pour la croisière, est menée.

Pour NCT, l’objectif n’est pas de retrouver la fréquentation de 2019 (126 000 visiteurs, soit 22 % de plus qu’en 2014, une affluence record), « mais on va s’y atteler pour que ce soit le cas dans trois ou quatre ans », indique sa directrice Julie Laronde. La demande se fait sentir à nouveau visiblement en Australie et en Nouvelle-Zélande.