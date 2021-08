Météo France NC a publié son bulletin mensuel de prévision saisonnière. L’organisme fait état d’un refroidissement important des eaux sous la surface de l’océan Pacifique central en juillet et la mise en place probable des conditions d’un épisode La Niña, de faible intensité. En conséquence, les pluies et les températures devraient être supérieures aux normales saisonnières en septembre, octobre et novembre.