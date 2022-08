Le 22 août, le général Nicolas Matthéos a officiellement pris ses fonctions de commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie lors d’une cérémonie à la caserne Meunier de Nouméa, en présence de l’ensemble de ses unités et du général André Pétillot, commandant la gendarmerie outre-mer, qui a fait le déplacement. Le général de brigade, âgé de 48 ans, était promu depuis le 1er juillet. En poste depuis octobre 2021, il occupait les fonctions de commandant en second. Il a commandé la compagnie de Nouméa et des îles Loyauté de 2004 à 2007.