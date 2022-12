Les élections législatives du 14 décembre n’ont pas donné de vainqueur clair aux Fidji. Le parti de Frank Bainima- rama (Fidji First), Premier ministre sortant, et la coalition menée par son rival Sitiveni Rabuka, ancien Premier ministre, devraient chacun obtenir 26 sièges au Parle- ment sur 55, selon les résultats officiels publiés dimanche 18 décembre.

La constitution du prochain gouvernement repose donc sur le parti social-démocrate, faiseur de roi avec les trois sièges restants, et dirigé par le

très religieux Viliame Gavoka, ancien président de l’Union fidjienne de rugby. Le Sodelpa a affirmé que son bureau avait voté par 16 voix contre 14 en faveur d’une coalition conduite par Sitiveni Rabuka. Les détails de l’accord final ne sont pas encore connus. Mais on peut noter que si Frank Banimarama s’était rapproché de la Chine, Sitiveni Rabuka et Viliame Gavoka sont plutôt en faveur d’un éloignement de ce pays. Sitiveni Rabuka s’était dit dimanche confiant dans le fait d’obtenir un accord avec le parti social-démocrate. Les résultats sans vainqueur viennent clore une campagne mouvementée, marquée par des accusations de fraude et des appels à l’intervention de l’armée par Sitiveni Rabuka.