Le conseil d’administration de Nouvelle-Calédonie tourisme point Sud a validé la nomination de Julie Laronde au poste de directrice générale du GIE, en charge de la promotion internationale du tourisme à l’international et en province Sud. L’ancienne directrice adjointe remplace Jean-Marc Mocellin parti poursuivre sa carrière à Tahiti. En plus d’une réorganisation interne, il faut préparer la relance du secteur face à la crise du Covid-19. Après six ans de croissance, le tourisme calédonien subit la pire crise de son histoire. Les élus ont évoqué samedi au Congrès la nécessité de préparer un plan économique spécifique au secteur.