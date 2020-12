La province Sud a été touchée par une série de dégradations, cette semaine, en dehors de Vale. Dimanche, un incendie a ravagé 600 m2 d’installations du parc de la rivière Bleue. Une cuve de 4 000 litres de gaz et les locaux de stockage d’essence et d’huile se trouvaient à proximité. Lundi, les responsables du camp scout du Mont-Dore ont découvert que leurs installations avaient été ravagées par les flammes, détruites et pillées. Plus de 10 millions de dégâts sont à déplorer. Le camp d’été des enfants sera organisé en janvier à l’île Ouen. À La Foa, dans la nuit de lundi à mardi, deux pick-up des pompiers du SIVM Sud ont été dérobés. L’un des véhicules a été retrouvé incendié au col d’Amieu.