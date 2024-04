Incendies d’habitations à Yaté

Le couvre-feu a été prolongé jusqu’au 15 avril dans la commune. Sept habitations de la tribu de Touaourou au lieu-dit Berger ont été incendiées et ou cambriolées fin mars et début avril. Leurs habitants (clan Ouetcho) avaient quitté leur domicile après l’homicide et les violences commises en février entre clans, rappelle le procureur de la République, Yves Dupas.

Une enquête est en cours. Le délit de destruction volontaire d’un bien par incendie est puni de 10 ans d’emprisonnement rappelle le magistrat. Les tensions restent vives. Une médiation est menée par le biais du Sénat coutumier et du père Apikaoua, selon les informations de NC La 1ère.