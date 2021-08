D ans le cadre de sa politique de réalisation d’équipements élémentaires dont elle est totalement dépourvue, la commune de Houaïlou a construit son centre funéraire. Le bâtiment sera inauguré vendredi à Do Neva, en contigu du cimetière municipal.

Le complexe de plus de 300 mètres carrés comprend une salle œcuménique de 70 places, une salle de veille de 30 places, une chambre de conservation et des locaux techniques. La structure va permettre de simplifier et faciliter les démarches mortuaires et répondre à l’attente des familles.

Chaque année, la commune déplore une cinquantaine de décès. Les familles effectuent les veillées à domicile, en tribu.

Le montant total de la réalisation, avec les études, s’élève à 69 millions de francs. Le projet a été financé à hauteur de 43,5 millions de francs par le fonds intercommunal de péréquation et la province Nord, et 25,5 millions par la commune.