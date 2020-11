Un client de cette pizzeria du Quartier- Latin a été pris à partie par une bande de six à huit personnes avant que le gérant du restaurant et une serveuse lui viennent en aide et soient à leur tour agressés. Le patron a été gravement blessé. Les assaillants lui ont notamment cassé une bouteille sur la tête. Ses blessures, importantes, ont nécessité une hospitalisation. Quatre suspects dont trois mineurs ont été rapidement interpellés dans le quartier.