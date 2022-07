Lundi 4 juillet, la Fédération des industries (Finc) et le Syndicat des importateurs et distributeurs (SIDNC) ont signé un accord visant à plafonner le prix d’une soixantaine de produits « de grande consommation » pendant trois mois. Leurs adhérents se sont également engagés à ne pas atteindre le prix « plafond » si leurs tarifs sont actuellement inférieurs. La liste de ces produits alimentaires et d’hygiène sera affichée dans les magasins.

« On fait un effort considérable, parce que les coûts de production des entreprises augmentent », a déclaré Laurent Vircondelet, président du SIDNC, estimant toutefois qu’il était « indispensable de jouer le jeu ».