François Ollivaud est décédé cette semaine à l’âge de 85 ans. Le chansonnier et humoriste a diverti les Calédoniens durant de nombreuses années avec ses sketchs et chansons entrés au patrimoine populaire local. Né en 1936 à Nouméa, cet enseignant a été professeur de mathématiques à Poindimié, directeur du collège de Bourail, principal adjoint du collège de Rivière-Salée et de Mariotti à Nouméa.

Mais c’est sur scène qu’il obtient sa renommée à partir des années 1970 aux belles heures des restaurants et hôtels de la place, à commencer par la Dolce Vita, puis plus tard, à la retraite, au Grand Chêne, au Kuendu Beach et jusqu’au Vanuatu. « Prolifique et inspiré par la satire politique et sociale, il affûte son humour en toute occasion, enregistre disques, cassettes, CD et anime même quelques émissions de radio à la fin des années 1990 », relate le gouvernement, dans un communiqué.

Il réalisait, notamment, des pastiches pour l’émission « Ollivaud, vache, cochon couvé » sur RRB avant de participer au magazine hebdomadaire « Casse pas la tête ».

Ses chansons resteront dans les mémoires parmi lesquelles Ver de bancoule, C’est toi mon amour, Les Zoreils, Le Kanapilou…