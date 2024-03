Fracture au gouvernement

Quatre membres non indépendantistes de l’exécutif, Christopher Gygès, Yoann Lecourieux, Thierry Santa et Isabelle Champmoreau, ont quitté la séance du gouvernement mercredi 20 mars. Ils reprochent à leurs collègues indépendantistes de n’avoir mis que des taxes à l’ordre du jour. Augmentation de la TGC, du prix de l’électricité, baisse des redevances communales, etc. « En termes de signal positif pour relancer la confiance des Calédoniens, prévoir 11,7 milliards de plus sur la consommation, on a considéré que ce n’était pas la meilleure des choses », explique Christopher Gygès.

La priorité reste, selon eux, la signature du pacte nickel. « Nous n’avons eu aucune écoute, voire un léger mépris de leur part », raconte Yoann Lecourieux. Les critiques ciblent notamment Gilbert Tyuienon, accusé d’être un « pyromane politique et économique », qui « sacrifie le pouvoir d’achat des Calédoniens ».

S’ils assurent qu’ils ne quitteront pas le gouvernement et « continueront de travailler », les loyalistes demandent à Louis Mapou de « faire un choix très clair. Soit il est président d’un gouvernement collégial et il prend ses responsabilités, soit c’est un gouvernement majoritaire et nous serons dans l’opposition ».