Le comité de gestion de la Zone côtière ouest (ZCO) et la mairie de la Foa célébreront dimanche, le 13e anniversaire de l’inscription de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l’Unesco. Trois villages seront installés au parc Soury-Lavergne avec des stands et des animations. La ZCO est l’un des six sites du bien « Lagons de Nouvelle- Calédonie » inscrits au patrimoine mondial de l’humanité. Pour être sélectionné, un bien naturel de l’humanité doit être d’une beauté exceptionnelle, être dans un état de conservation rare et le lieu de processus biologiques remarquables et représentatifs de la planète.

ET POURQUOI PAS LE BAGNE ?

D iscutée depuis une dizaine d’années, l’inscription des sites du bagne calédonien au patrimoine mondial de l’Unesco a fait l’objet d’une conférence, le 8 juillet, au musée du bagne de Nouville, par l’archéologue calédonien et président d’Icomos Pacifika, Christophe Sand. Il estime que la Nouvelle-Calédonie pourrait être soutenue par la commission nationale française pour l’Unesco. Il faudrait, en premier lieu, dresser un inventaire complet des sites représentatifs de cette période. En Australie, onze sites pénitentiaires ont ainsi été classés en 2010.