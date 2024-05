Exercice militaire d’ampleur dans le Sud

Le Régiment d’infanterie de marine du Pacifique (Rimap) conduit l’exercice d’entraînement Tagata Toa 24 jusqu’au 4 mai à Plum et dans la région de Prony. Il comprend trois volets : la préparation opérationnelle, la coopération et l’interopérabilité, et le souvenir. Deux détachements australien et néo-zélandais (plus de 70 personnes) y participent et ont été associés aux cérémonies de l’Anzac Day, les 25 et 26 avril.