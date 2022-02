Depuis le 15 février, et suivant la directive nationale, pour avoir un pass valide, les Calédoniens doivent être à jour dans leurs vaccins.

La dose de rappel prévue après la vaccination initiale (deux doses pour le Pfizer) doit être effectuée au plus tard quatre mois après et non plus sept. La durée de validité du certificat de rétablissement, délivré après avoir contracté le Covid-19 est désormais de quatre mois. Les mineurs ne sont pas soumis au pass vaccinal.

À noter qu’une tolérance de 15 jours, jusqu’au 2 mars inclus est prévue par le gouvernement pour que les personnes puissent faire leur injection de rappel. Ils pourront jusqu’à ce délai, dans les lieux où est exigé le pass, présenter leur certificat de vaccination (2/2) sous format papier ou via l’application TousAntiCovid en mode « frontière ».