Après l’état d’urgence, l’État de Victoria a décrété l’état de catastrophe sanitaire (stade 4) dans la métropole de Melbourne pour une durée de six semaines. Un record de 725 cas a été enregistré mardi en 24 heures. La reprise de l’épidémie de Covid-19 a contraint le Premier ministre, Daniel Andrews, à reconfiner les habitants de la deuxième ville australienne. Ils ne peuvent se déplacer que dans un rayon de cinq kilomètres pour des achats de première nécessité, pour des raisons de santé ou pour faire de l’exercice. Un couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 5 heures du matin. Tous les commerces non essentiels et les administrations ont été refermés. Les personnes devant se rendre au travail ont besoin d’une attestation délivrée par l’employeur. Les personnes testées positives doivent rester chez elles. Elles risquent désormais une amende de 5 000 dollars. Le virus, qui touchait il y a encore quelque temps les voyageurs, a fait souche dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Les populations les plus touchées sont les 20-35 ans. Le Victoria a recensé 12 335 cas depuis le début de la crise, une majorité des 18 000 cas au niveau national.

C.M. ©William West afp