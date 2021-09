Pour faire face à la pénurie de soignants, le gouvernement a ouvert une série de concours pour recruter rapidement des infirmiers (généraux, de bloc opératoire, anesthésistes, puériculteurs), auxiliaires et aides-soignants. Au moins 157 postes sont encore à pourvoir. Pour faciliter les embauches et prévenir les risques de départ, le haut- commissariat et le gouvernement ont autorisé l’ouverture d’une quarantaine de 28 places au Médipôle. Les professionnels nouvellement recrutés et les remplaçants vaccinés du CHT, CHS et CHN sont prioritaires. Mais elle peut potentiellement concerner les professionnels des services de santé provinciaux, de la clinique ou exerçant en libéral, voire les professionnels déjà en poste dans le cadre de leurs déplacements pour motifs impérieux ainsi que les membres de leurs familles. La prise en charge est assurée par le Médipôle, avec une participation de 45 000 francs pour les personnes confinées. Dans les quarantaines hôtelières, 20 places sont déjà dédiées aux professionnels de santé.