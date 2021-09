Le président de la Ligue des droits de l’homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie a passé le relais, jeudi dernier, à Gérard Sarda. Élie

Poigoune, figure emblématique du pays qui a été président durant 23 ans, continuera à œuvrer au sein de l’association en tant que président d’honneur. Il est également membre du Comité des sages. « Dans les moments de forte houle ou de cyclone, il est primordial qu’il y ait des hommes et des femmes qui rassurent par leur comportement, leurs idées humanistes, leur sérénité et leur foi profonde en l’humanité », a-t-il déclaré. Gérard Sarda, qui a fait carrière dans l’enseignement et la santé, est membre de la ligue depuis 2003. Il s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur avec un travail sur le vivre-ensemble, le milieu carcéral, la lutte contre les inégalités sociales. La LDH accepte par ailleurs le principe d’une vaccination obligatoire.

©C.M.