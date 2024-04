[ÉDITO] Prenons garde

Deux manifestations sont organisées de manière concomitante ce samedi 13 avril par les mouvements indépendantistes et une partie des non indépendantistes. Les Calédoniens ne peuvent qu’observer la dégringolade que nous subissons à l’échelle de la société, économique, idéologique, politique, en raison de l’incompétence des responsables et leur inconscience à souffler sur les braises d’un feu qui renaît. Comme s’il fallait toujours absolument surfer sur cette politique binaire qui est encore imposée à la population car profitable à certains. Beaucoup de gens se déplaceront sûrement par croyance, pour suivre leurs leaders, mais aussi par ras-le-bol tout simplement, parce qu’ils ne voient pas d’issue sans pour autant tous respecter ceux qui les « représentent ».

Mais que l’on ne s’y trompe pas, ces face-à-face, ces oppositions ne serviront jamais les intérêts de la société calédonienne. À l’heure où nous bouclions cette édition mercredi 10 avril, un communiqué du haut- commissaire est parvenu aux rédactions. Condamnant les blocages et les violences commis mardi 9 avril en particulier sur le Mont-Dore, Louis Le Franc appelle au calme et à la responsabilité pour que de tels actes ne se reproduisent pas.

Dans la perspective des rassemblements de samedi, il annonce un dispositif conséquent de forces de sécurité et d’intervention. Le haut-commissaire prévient « qu’aucun débordement ne pourra être toléré » et que dans le cas contraire, « la réaction sera immédiate, les délinquants seront interpellés ».