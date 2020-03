U ne quinzaine de cétacés se sont échoués, dimanche, à l’île des Pins, à Kapoume, entre Saint-Maurice et Saint-Joseph. Les habitants sont parvenus à repousser la majorité vers les eaux plus profondes, mais six animaux sont morts. Les gendarmes et les gardes nature de la province Sud ont recueilli un maximum d’informations et effectué des prélèvements. La raison de cet échouage reste inconnue. Les cadavres ont été amenés vers le large. À noter qu’une formation sur le sujet était organisée, cette semaine à l’IRD, à destination des agents provinciaux, des vétérinaires et du personnel de l’Aquarium des lagons. Elle était planifiée avant l’échouage.