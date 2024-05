Disparition de Fote Trolue

Le premier juge kanak est décédé à 76 ans des suites d’une longue maladie. Figure d’émancipation, ancien des Foulards rouges, originaire de Xodre à Lifou, il a marqué l’histoire calédonienne par son engagement pour la justice sociale, la paix et son impli- cation dans le monde associatif. En 1998, il reçoit la médaille de chevalier de la Légion d’honneur et, en 2017, est choisi pour faire partie du comité des Sages. Son départ a suscité une vive émotion parmi ceux qui l’ont connu, saluant son intelligence, son humilité et son esprit malicieux.