Le fondateur de la troupe Temaeva, groupe de danse le plus titré et à la plus grande longévité

en Polynésie, s’est éteint, dimanche, à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie. Lundi, à To’ata (Papeete), les Polynésiens ont rendu hommage en masse à cette immense figure de la culture et du ‘Ori Tahiti, avant son inhumation le lendemain.

C.M.

