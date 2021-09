Joseph Caihe, premier journaliste kanak de la télévision, est décédé mardi à l’âge de 71 ans des suites d’une mauvaise chute. Originaire de Lifou, il a effectué une carrière de 40 ans au sein du service public qui s’est achevée en 2015, au moment de sa retraite. Il avait été remarqué alors qu’il animait le festival Melanesia 2000 en 1975. Il avait ensuite intégré la rédaction du Mont-Coffyn comme pigiste à l’époque de l’ORTF, puis présenté le journal dans les années 1980. Il était devenu directeur des antennes radio et télé en 1991, puis directeur régional de RFO Wallis-et-Futuna et chargé des relations régionales auprès des directeurs de RFO Nouvelle-Calédonie, puis de NC La 1ère. Joseph Caihe était également pour beaucoup la voix du Tour cycliste. Il a par ailleurs été membre du Conseil économique, social et environnemental. Toute la Calédonie lui rend hommage cette semaine. Le journal présente ses plus sincères condoléances à ses proches, amis et collègues.