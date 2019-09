Quelque 9 000 pompiers et militaires ont été déployés en Indonésie pour lutter contre les feux qui ravagent les forêts tropicales défrichées de Sumatra et de Bornéo. Des enquêtes ont été ouvertes sur 185 individus et quatre compagnies suspectés d’avoir déclenché les feux. Des dizaines de plantations ont été fermées. Les incendies ont gravement détérioré la qualité de l’air et perturbé les liaisons aériennes. À l’origine des incendies : des feux allumés pour déboiser ou les cultures sur brûlis.