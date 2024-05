Davantage de gendarmes à Saint-Louis

L’association citoyen mondorien a rencontré le haut-commissaire Louis Le Franc et le commandant des forces de gendarmerie, Nicolas Matthéos, concernant la situation à Saint-Louis. Un raccourcissement des délais d’intervention, une plus grande présence des gendarmes sur l’axe routier le jour et la nuit et de nouveaux moyens humains et matériels ont été annoncés à l’issue de l’entretien. « Le haut-commissaire a réaffirmé son soutien pour la construction d’une voie de désenclavement auprès de l’État », note l’ACM dans un communiqué. La structure a également demandé une aide pour mettre sur pied une organisation de prise en charge des victimes.